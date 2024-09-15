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Петербургский дневник

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Песков заявил, что ограничение экспорта российского сырья может способствовать развитию технологий

Песков заявил, что ограничение экспорта российского сырья может способствовать развитию технологий

Он подчеркнул, что подобные решения будут приниматься с осторожностью Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что ограничение экспорта российского сырья (урана, титана, никеля) может благотворно повлиять на экономику.

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