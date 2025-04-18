Малибу: Искалеченная модель Ковальчук не могла согласиться на издевательства

История искалеченной в Дубае модели Марии Ковальчук обрела вокруг себя много слухов. Версий о том, почему ее нашли с многочисленными травмами на обочине дороги заграничного города множество: сексуальное рабство, самоубийство или, наоборот, убийство.
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