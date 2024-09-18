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Всё о разводах

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5 претензий мужчин «за сорок» к 20-летним девушкам

5 претензий мужчин «за сорок» к 20-летним девушкам

Еще лет 10-15 назад многие возрастные мужчины любили помечтать вслух о юных девицах. Они постоянно сравнивали 20-летних упругих красоток с увядающими дамами 40+, и не находили никаких аргументов в пользу последних.

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