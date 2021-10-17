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Индейцы США достигли соглашения о выращивании конопли на племенных землях

Индейцы США достигли соглашения о выращивании конопли на племенных землях

Меморандумы о взаимопонимании с фермерами-индейцами племен мохаве, шайеннов и арапахо по вопросам выращивания и переработки канабиса на племенных землях подписал «Альянс индейского канабиса».

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