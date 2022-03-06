США в шоке: 15 пентагоновских биолабораторий на Украине могут попасть в руки России

Янки испытывали на солдатах ВСУ секретные вирусы, патогены и лекарства. Многие умерли Пишет Александр Ситников Посольство США на Украине удалило со своего сайта все документы по программе Ukraine BIOWEAPON LAB.
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