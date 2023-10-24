Интересная жизнь с Vera Star Фото: turkishnewsworld.com Наверняка никто не станет спорить с тем неоспоримым фактом, что Турция хоть и не является главным геополитическим игроком, но играет в современном мире довольно весомую роль, особенного сегодня, на фоне событий разворачивающихся на Ближнем Востоке.
Эрдоган наконец определился на чьей он стороне. Время сидения на двух стульях, для Турции закончилось
Комментарии
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Nik Nik
Турции по пути только с Турцией так же как и Китаю по пути только с Китаем все остальное разводка для лохов от проплаченных писарчуков.
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4 д.
людмила коптякова
Не думаю, что он вообще принял чью то сторону.Он находится на своей и правильно делает. И да, сейчас интересы России и Турции в чем то совпадают.Пока совпадают.
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4 д.
N
Nata
Турция преследует цели направленные только на собственное благополучие. Если потребуется, то предаст любого игрока большой политики. Не надо биться в истерике или упиваться иллюзиями.
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4 д.
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