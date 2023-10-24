Страна и люди
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Страна и люди

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Эрдоган наконец определился на чьей он стороне. Время сидения на двух стульях, для Турции закончилось

Эрдоган наконец определился на чьей он стороне. Время сидения на двух стульях, для Турции закончилось

Интересная жизнь с Vera Star Фото: turkishnewsworld.com Наверняка никто не станет спорить с тем неоспоримым фактом, что Турция хоть и не является главным геополитическим игроком, но играет в современном мире довольно весомую роль, особенного сегодня, на фоне событий разворачивающихся на Ближнем Востоке.

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Комментарии
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Nik Nik
Турции по пути только с Турцией так же как и Китаю по пути только с Китаем все остальное разводка для лохов от проплаченных писарчуков.
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4 д.
людмила коптякова
Не думаю, что он вообще принял чью то сторону.Он находится на своей и правильно делает.  И да, сейчас интересы России и Турции в чем то совпадают.Пока совпадают.
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4 д.
N
Nata
Турция преследует цели направленные только на собственное благополучие. Если потребуется, то предаст любого игрока большой политики. Не надо биться в истерике или упиваться иллюзиями.
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4 д.

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