Эрдоган наконец определился на чьей он стороне. Время сидения на двух стульях, для Турции закончилось

Nik Nik Турции по пути только с Турцией так же как и Китаю по пути только с Китаем все остальное разводка для лохов от проплаченных писарчуков.

людмила коптякова Не думаю, что он вообще принял чью то сторону.Он находится на своей и правильно делает. И да, сейчас интересы России и Турции в чем то совпадают.Пока совпадают.