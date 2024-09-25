Известный режиссёр Карен Шахназаров указал на признаки распада страны в нынешней России. Пойдёт ли наше государство по пути позднего СССР или свернёт с того гиблого пути? И в чём принципиальное отличие между двумя эпохами?Карен Шахназаров известен по жизнеутверждающим фильмам "Мы из джаза", "Зимний вечер в Гаграх", а также по трагикомедии "Американская дочь", но один его фильм заметно выделяется на фоне других.