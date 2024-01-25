Опубликован список погибших членов экипажа сбитого Ил-76

Аппарат губернатора и правительства Оренбургской области в четверг, 25 января, опубликовал в своем Telegram-канале список погибших членов экипажа военно-транспортного самолета Ил-76, который накануне потерпел крушение в Белгородской области.
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