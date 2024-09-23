❗️ Враг в сети публикует вбросы о якобы запрете въезда в Евпаторию «Снова вражеский вброс. Никакие перекрытия не планируются.
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❗️ Враг в сети публикует вбросы о якобы запрете въезда в Евпаторию «Снова вражеский вброс. Никакие перекрытия не планируются.