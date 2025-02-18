Как отметить 23 Февраля в Москве: подробная афиша

23 февраля состоится традиционное празднование Дня защитника Отечества. За более чем вековую историю этот праздник успел сменить несколько названий, но его суть осталась прежней – в последнюю неделю февраля в нашей стране поздравляют всех, кто так или иначе связан со службой в армии и обеспечением обороноспособности страны.