В эксклюзивном интервью телеканалу CBS глава МИД РФ Сергей Лавров затронул ключевые вопросы, определяющие отношения России с Западом…Сообщение Лавров о возвращении западного бизнеса, ударах по ВСУ и судьбе Запорожской АЭС появились сначала на Ежедневные новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии