В эксклюзивном интервью телеканалу CBS глава МИД РФ Сергей Лавров затронул ключевые вопросы, определяющие отношения России с Западом…Сообщение Лавров о возвращении западного бизнеса, ударах по ВСУ и судьбе Запорожской АЭС появились сначала на Ежедневные новости.