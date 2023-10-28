С 27.10.2023 по 30.10.2023 на территории Бобруйского района, сотрудниками отдела государственной автомобильной инспекции отдела внутренних дел Бобруйского райисполкома будут проведены профилактические мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортных происшествий, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии алкогольног .