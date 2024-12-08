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Петербургский дневник

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В Московском районе Петербурга горит ангар

В Московском районе Петербурга горит ангар

Пожару присвоен дополнительный номер 1-бис Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 8 декабря в 07:56 поступило сообщение о пожаре по адресу: Московский район, улица Рощинская, 2.

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