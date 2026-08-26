Угроза Запорожью: Матвийчук указал – Что с Ореховом

Русская армия начала активные действия по направлению к Орехову и Запорожью, заявил Матвийчук.Полковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук обратил внимание на активизацию действий русских войск в Запорожской области.
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