Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 586 подписчиков

Угроза Запорожью: Матвийчук указал – Что с Ореховом

Угроза Запорожью: Матвийчук указал – Что с Ореховом

Русская армия начала активные действия по направлению к Орехову и Запорожью, заявил Матвийчук.Полковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук обратил внимание на активизацию действий русских войск в Запорожской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии