Москва и Трамп уже договорились по Украине?

Natalija Osminina Да уж, такого кино мы еще не видели. Смотрим динамичный детективный сериал, в котором главные герои- президенты США. И выбор одного из них может повлиять на всю политику мира. Но что интересно, сам факт того, что мир с Россией - это козырная карта, признается. И каждая сторона (и демократов и Трампа) захочет им воспользоваться. А вариант единственный - те условия, которые Путин озвучил еще 17 декабря 2021 года, и которые два дня назад подтвердил Лавров- "ситуация по Украине решается только в контексте общеевропейской безопасности, причем с условием получения ГАРАНТИЙ для России" . Как сказал Песков: "до выборов в США остается четыре месяца, еще многое может поменяться".

Александр Макеев На переговорах в мировым нацизмом у России может появиться достаточно весомый козырь тогда, когда российские войска выйдут на всю западную границу бывшей Украины. Тогда у нацистов объёдинённого Запада не будет козыря в форме просроченного нациста еврея Зеленского и его компании. А у России будет целая колода козырей из всей территории бывшей Украины, в которую нацисты Запада вложили сотни миллиардов долларов-евро. И все эти сотни миллиардов долларов-евро окажутся пустышкой. Ибо России достанутся чернозёмы, заводы, ископаемые на освобождённой территории! А нацистам Запада, так и быть, Россия выбросит несколько сотен тысяч бандеровских нацистов - убийц, насильников, террористов и разбойников, поскольку на Западе очень не хватает таких "законопослушных" новых граждан!