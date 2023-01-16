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В МИД России рассказали о предъявлении ЕС невыполнимых визовых требований

В МИД России рассказали о предъявлении ЕС невыполнимых визовых требований

В МИД России рассказали про невыполнимые визовые требования к гражданам РФ со стороны Евросоюза. О ситуации рассказал статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на ТАСС.

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