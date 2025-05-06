Школьник из Марьино стал призером олимпиады по основам безопасности

Ученик школы № 2087 «Открытие» Никита Рыжков из 10-го «В», стал призёром заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по Основам безопасности и защиты Родины, который проходил в Нижнем Новгороде с 22 по 30 апреля.