В Орловской области повреждена энергетическая инфраструктура из-за атаки БПЛА

Орловская область подверглась атаке украинских беспилотников. Как рассказал губернатор региона Андрей Клычков, в Глазуновском и Свердловском районах во время обезвреживания вражеских объектов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к частичному нарушению электроснабжения ряда домовладений.
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