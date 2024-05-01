В Орловской области повреждена энергетическая инфраструктура из-за атаки БПЛА

Орловская область подверглась атаке украинских беспилотников. Как рассказал губернатор региона Андрей Клычков, в Глазуновском и Свердловском районах во время обезвреживания вражеских объектов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к частичному нарушению электроснабжения ряда домовладений.