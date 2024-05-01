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В Орловской области повреждена энергетическая инфраструктура из-за атаки БПЛА

В Орловской области повреждена энергетическая инфраструктура из-за атаки БПЛА

Орловская область подверглась атаке украинских беспилотников. Как рассказал губернатор региона Андрей Клычков, в Глазуновском и Свердловском районах во время обезвреживания вражеских объектов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к частичному нарушению электроснабжения ряда домовладений.

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