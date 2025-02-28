На нет и ссуды нет: эксперты увидели риски в процессе запуска самозапрета на кредиты

На портале «Госуслуги» в субботу, 1 марта, запускается функционал самозапрета на кредиты. Закон об этом был принят еще год назад, но даже в пятницу, 28 февраля, Минцифры не продемонстрировало, в каком разделе можно найти функцию и как технически будет выглядеть процесс, неизвестно было и время старта.