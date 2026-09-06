Ушаков рассказал о составлении графика Путина

В график президента России Владимира Путина всегда стараются вписать как можно больше мероприятий, заявил его помощник Юрий Ушаков.
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