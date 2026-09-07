Незаконные турбазы на Каянчинском плесе в Горном Алтае снесут по решению суда

Каянчинский плес — живописное место, которое находится в центре многолетнего земельного конфликта. В 2017 году частная компания приобрела 20 гектаров земель сельскохозяйственного назначения за 15% от кадастровой стоимости.
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