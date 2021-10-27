В Крыму сегодня ясно. Температура воздуха днём поднимется до 13 градусов тепла. Об этом сообщает «Яндекс.
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