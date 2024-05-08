Туристическая отрасль Забайкалья заработала почти 2,5 млрд рублей за 2023 год

В этом году летний туристический сезон в Забайкальском крае обещает быть особенно насыщенным. Регион готов предложить отдыхающим радушный прием в новооткрытых гостиницах, и операторы туристического рынка ожидают значительное увеличение числа посетителей.
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