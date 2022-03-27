Герман Ткаченко: «По Бакаеву шли разговоры с европейскими клубами, но сегодня говорить о переходе русского игрока в Европу наивно»

Европейские команды обсуждали потенциальный трансфер Зелимхана Бакаева. Об этом рассказал президент компании ProSports Management Герман Ткаченко, представляющий интересы полузащитника «Спартака», комментируя информацию о несостоявшемся переходе игрока в «Сассуоло» в зимнее трансферное окно.
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