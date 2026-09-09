Два Рима падоша по грехам своим...

5 апреля 1453 года под стенами Константинополя было оживлённо. Старая крепость помнила 23 осады, большую часть которых благополучно пережила.
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