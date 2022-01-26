РИА Новости о взявших Украину в заложники: внезапно сменили курс

Фейк с угрозой «вторжения России на Украину» получил новое развитие: внезапно для всех киевские власти, ранее принимавшие активное участие в раскрутке дезинформации, вдруг потребовали «сбавить накал» и «успокоиться», ведь «поводов для паники нет».