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РИА Новости о взявших Украину в заложники: внезапно сменили курс

РИА Новости о взявших Украину в заложники: внезапно сменили курс

Фейк с угрозой «вторжения России на Украину» получил новое развитие: внезапно для всех киевские власти, ранее принимавшие активное участие в раскрутке дезинформации, вдруг потребовали «сбавить накал» и «успокоиться», ведь «поводов для паники нет».

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