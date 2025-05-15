Миллиардер Уоррен Баффет назвал обеспокоившие его признаки старения

Предприниматель заявил, что не чувствовал себя стариком вплоть до 90 лет. Сейчас ему 94.Американский миллиардер Уоррен Баффет, недавно оставивший пост генерального директора конгломерата Berkshire Hathaway, рассказал, какие признаки старения заставляют его беспокоиться.