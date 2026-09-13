ВС России ударили по заводам дронов, логистике и энергетике ВСУ

Удары по предприятиям, выпускающим дроны, логистическим центрам и складам с военными грузами для ВСУ, а также энергообъектам, которые питают порты и логистику Украины, нанесли Вооруженные силы России, сообщает 13 сентября пресс-служба Минобороны РФ.