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ВС России ударили по заводам дронов, логистике и энергетике ВСУ

ВС России ударили по заводам дронов, логистике и энергетике ВСУ

Удары по предприятиям, выпускающим дроны, логистическим центрам и складам с военными грузами для ВСУ, а также энергообъектам, которые питают порты и логистику Украины, нанесли Вооруженные силы России, сообщает 13 сентября пресс-служба Минобороны РФ.

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