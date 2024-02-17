В ВСУ заявили о сложности выхода из Авдеевки

Выход соединений из Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР) является сложной задачей. Об этом заявил заместитель командира третьей штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максим Жорин, его слова приводит портал «Страна».
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