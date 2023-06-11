Zewa, Libero и Libresse уходят из России. Владеющая ими компания работала в РФ с 1994 года

Шведский производитель товаров для гигиены и здоровья Essity прекратит деятельность в России. Сделка по продаже активов российскому покупателю одобрена правительством, она будет завершена до конца второго квартала, сообщили 10 июня в компании.
Шведский производитель товаров для гигиены и здоровья Essity прекратит деятельность в России. Сделка по продаже активов российскому покупателю одобрена правительством, она будет завершена до конца второго квартала, сообщили 10 июня в компании.
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