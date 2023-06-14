Русская весна

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В Германии заявили, что не смогут заменить Украине каждый танк, потерянный в ходе контрнаступления

В Германии заявили, что не смогут заменить Украине каждый танк, потерянный в ходе контрнаступления

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не сможет заменить Украине каждый танк, потерянный в ходе наступления.

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