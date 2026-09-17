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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Чепиков умер от онкологии

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Чепиков умер от онкологии

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков скончался от онкологии. Об этом 17 сентября сообщила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.

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