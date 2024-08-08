Не замедляется, а не работает: у российских пользователей совсем перестал загружаться YouTube. Кто-то не может открыть видеохостинг с десктопных версий, кто-то - даже с мобильного приложения.
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Не замедляется, а не работает: у российских пользователей совсем перестал загружаться YouTube. Кто-то не может открыть видеохостинг с десктопных версий, кто-то - даже с мобильного приложения.