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Новости Брянска

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Брянский суд оставил под стражей обвиняемого в хранении гранат

Брянский суд оставил под стражей обвиняемого в хранении гранат

Молодой человек обвиняется в получении из тайника и перепрятывании 4 гранат. Он действовал не один.Брянский областной суд 17 сентября отклонил апелляционную жалобу местного жителя 2005 года рождения.

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