На Украине официально подтвердили ракетный удар ВС РФ по полигону в Сумской области Национальная гвардия Украины официально признала факт российского удара по тренировочной базе ВСУ в Сумской области.
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На Украине официально подтвердили ракетный удар ВС РФ по полигону в Сумской области Национальная гвардия Украины официально признала факт российского удара по тренировочной базе ВСУ в Сумской области.
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