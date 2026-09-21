📈 Поступления в бюджет Крыма от патентов иностранных работников выросли на 2,7% Начальник отдела по вопросам трудовой миграции Управления по вопросам миграции МВД по РК Ксения Темрякович сообщила, что за последний год количество привлечённых иностранных работников в регионе немного сократилось.
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