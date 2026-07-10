Евгения Лудупова раскрыла секрет долголетия жителей Бурятии

Евгения Лудупова, заместитель председателя правительства Бурятии, рассказала ТАСС о главных факторах, способствующих долголетию в регионе, включая буддийскую философию, природную энергию Байкала и достижения современной медицины.
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