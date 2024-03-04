Корабль SpaceX Crew Dragon с российским космонавтом стартовал к МКС Национальное уп...

Корабль SpaceX Crew Dragon с российским космонавтом стартовал к МКСНациональное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США и компания SpaceX осуществили проведение пуска пилотируемого корабля Crew Dragon.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)