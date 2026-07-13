ФРГ хочет реализовать санкции против России. Потратиться придется неслабо

Германия упорно пытается реализовывать санкции против России, пишет Welt. Однако раз за разом она сталкивается с проблемами, которые в итоге ведут к расходам, которые ложатся как на плечи местного бизнеса, так и обычных налогоплательщиков.
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