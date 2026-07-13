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Закон, порядок, государство

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ФРГ хочет реализовать санкции против России. Потратиться придется неслабо

ФРГ хочет реализовать санкции против России. Потратиться придется неслабо

Германия упорно пытается реализовывать санкции против России, пишет Welt. Однако раз за разом она сталкивается с проблемами, которые в итоге ведут к расходам, которые ложатся как на плечи местного бизнеса, так и обычных налогоплательщиков.

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