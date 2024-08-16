Александр Суворов: До сих пор меня окликают: «Миро!»

Актёр рассказал о ролях и о пути в кино и театре Актёр Александр Суворов запомнился зрителям, и особенно зрительницам, по сериалам «Кармелита», «Последний янычар», «Скалолазка», фильму «Лиза» и многим другим.
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