Советники избранного президента США Дональда Трампа предупредили датских чиновников, что он настроен серьезно в вопросе покупки Гренландии, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.
CNN: Данию предупредили о серьезности планов Трампа забрать Гренландию
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ФинамИнфо
Одно из двух; Трамп решил, что доллару конец, и думает, пока зеленые бумажки имеют цену, получить за них максимум реальных активов. А то потом за все придется платить кровью - завоевывать. Либо... Трамп думает купить остров, но не платить за него. Потому, что в отличие от прошлых времен, денег у Америки нет. В достаточных количествах для столь дорогих покупок.
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