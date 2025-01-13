CNN: Данию предупредили о серьезности планов Трампа забрать Гренландию

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Одно из двух; Трамп решил, что доллару конец, и думает, пока зеленые бумажки имеют цену, получить за них максимум реальных активов. А то потом за все придется платить кровью - завоевывать. Либо... Трамп думает купить остров, но не платить за него. Потому, что в отличие от прошлых времен, денег у Америки нет. В достаточных количествах для столь дорогих покупок.