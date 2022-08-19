Царёв заявил, что обстрелы ЗАЭС продолжатся до освобождения Днепропетровской области 

Бывший депутат украинской Верховной Рады Олег Царёв выступил с утверждением о том, что киевский истеблишмент не прекратит наносить удары по расположенной в Запорожской области атомной электростанции, используя её в качестве средства для шантажа.
Бывший депутат украинской Верховной Рады Олег Царёв выступил с утверждением о том, что киевский истеблишмент не прекратит наносить удары по расположенной в Запорожской области атомной электростанции, используя её в качестве средства для шантажа.
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