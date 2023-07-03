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  • Anlrey Boracow
    А вот и ответочка...
  • Иван Иваныч
    Вау Явлинский реально удивляет...это на него снизошло или откровение свыше? Козе понятно, что принять решение граждан...Явлинский: Европе...
  • Иван Иваныч
    Прямо таки не Явлинский, а капитан Очевидность...хотя- если уже и до этого типа дошло...видимо это- аксиома.Явлинский: Украин...

А вот и ответочка Зеленскому прилетела от коллеги из Бразилии.

А вот и ответочка Зеленскому прилетела от коллеги из Бразилии.

Помните, на саммите G7, который проходил в Токио президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Индии Нарендой Моди и отказался встречаться с президентом Бразилии Лулой да Силва, что, скажем прямо, не воодушевило лидера южноамериканской страны.

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