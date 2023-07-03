А вот и ответочка Зеленскому прилетела от коллеги из Бразилии.

Помните, на саммите G7, который проходил в Токио президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Индии Нарендой Моди и отказался встречаться с президентом Бразилии Лулой да Силва, что, скажем прямо, не воодушевило лидера южноамериканской страны.