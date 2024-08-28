Поддержка многодетных семей к 1 сентября: региональные инициативы и федеральные перспективы Ольга ВайленкоВ преддверии нового учебного года вопрос поддержки многодетных семей стал одним из наиболее обсуждаемых на уровне региональных властей.
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