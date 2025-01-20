Секретные проходы Леонардо да Винчи обнаружены под замком Сфорца в Милане

Недавнее исследование, проведенное учеными из Миланского политехнического университета, раскрыло наличие скрытых проходов под замком Сфорца в Милане, что подкрепляет легенды о секретных проектах Леонардо да Винчи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии