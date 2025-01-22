Овечкин назвал приятными слова Трампа о его успехах в «Вашингтон Кэпиталз»

Российский нападающий и капитан хоккейного клуба (ХК) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин указал, что ему приятны слова президента США Дональда Трампа, который отметил его успехи на хоккейной площадке.
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