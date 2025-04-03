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Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на протяжении нескольких дней прицельно били по жителям во дворах их частных домов в Курахово в Донецкой народной республике (ДНР).