Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на протяжении нескольких дней прицельно били по жителям во дворах их частных домов в Курахово в Донецкой народной республике (ДНР).
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