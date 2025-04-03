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Жительница Курахово рассказала об охоте ВСУ на мирных жителей

Жительница Курахово рассказала об охоте ВСУ на мирных жителей

Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на протяжении нескольких дней прицельно били по жителям во дворах их частных домов в Курахово в Донецкой народной республике (ДНР).

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