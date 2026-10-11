Милонов отправил к психиатру пользующихся громкой связью без причины

Разговоры по телефону в режиме громкой связи в общественных местах - признак «низкого уровня воспитания и психологических проблем», заявил в интервью агентству «Москва» заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов .