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Милонов отправил к психиатру пользующихся громкой связью без причины

Милонов отправил к психиатру пользующихся громкой связью без причины

Разговоры по телефону в режиме громкой связи в общественных местах - признак «низкого уровня воспитания и психологических проблем», заявил в интервью агентству «Москва» заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов .

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