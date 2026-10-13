Те из читателей, кто хотя бы изредка общается с европейцами, я имею в виду нормальных, мыслящих европейцев, а не антироссийские плакаты в человеческом облике, наверняка заметили тот факт, что любые разговоры о взаимоотношениях Европы и России ведутся по одному алгоритму.
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Мир меняется и та "система сдержек и противовесов" в международной практике , которая была установлена после окончания 2-й мировой войны с учреждением ООН, стала неработоспособной после окончания "холодной войны" в постколониальном мире с желанием "гигемона" править "по правилам" им же установленным.
И вдруг Россия пожелала торговать в условиях "свободного рынка" на равных со всеми остальными - правила то записаны в ВТО. Но... оказалось что так нельзя. Ей отводилась роль "сырьевого придатка", а если не согласится, то "дробление" на территории. Попытались в декабре 2023 года сделать предложение - давайте заключим Соглашение о взаимных гарантиях. Не приняли...
И что теперь получилось - "гигемон" не может управлять европейцами как во время "холодной войны". Китай, КНДР, Иран выстраивают отношения с Россией... как бы этот "передел мира" не достиг "взрывоопасной точки".