Козье молоко, сыр и комбикорма будут производить в Нуринском районе

Подведены итоги конкурса грантов акима Нуринского района. Финансовую поддержку от государства получили девять бизнес-проектов начинающих предпринимателей, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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